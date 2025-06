Luciano Buonfiglio eletto nuovo presidente del Coni battuto Luca Pancalli | chi è il successore di Malagò

Luciano Buonfiglio, 74 anni, è una figura di grande esperienza e prestigio nel mondo dello sport italiano. Con una carriera ricca di successi e un impegno costante nella promozione dei valori olimpici, si prepara a guidare il coni verso nuovi traguardi. La sua elezione, avvenuta al primo scrutinio, segna un momento importante per il movimento olimpico nazionale. Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni?

Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo presidente del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano. La sua nomina è arrivata al primo scrutinio, con 47 voti su 81, superando la soglia della maggioranza assoluta necessaria per l’elezione. Il suo principale sfidante, Luca Pancalli – attuale presidente del Comitato Italiano Paralimpico – si è fermato a 34 preferenze. Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni. Buonfiglio, 74 anni, era considerato il candidato della continuità, vicino alla linea del presidente uscente Giovanni Malagò, che ha guidato il CONI per 12 anni. Ex atleta olimpico, ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal del 1976 come canoista e ha vinto numerosi titoli nazionali. 🔗 Leggi su Open.online