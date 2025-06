Luciano Buonfiglio | È tempo di fatti e non di parole Dovremo essere protagonisti nei luoghi di decisione

Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del CONI, si presenta con una visione chiara e determinata: “Tempo di fatti e non di parole”. Dopo aver conquistato il seggio con 47 preferenze, ha già iniziato a lasciare il segno, sottolineando l’importanza di essere protagonisti nei momenti decisivi dello sport italiano. Con un occhio al passato e uno rivolto al futuro, Buonfiglio invita tutti a passare dai discorsi ai risultati concreti.

Dopo esser stato eletto con 47 preferenze alla prima tornata elettorale, come nuovo presidente del CONI, Luciano Buonfiglio è stato subito protagonista del suo primo discorso da capo dello sport italiano. Il dirigente, proveniente dal mondo della canoa, ha detto in maniera visibilmente emozionata: “Ringrazio innanzitutto Giovanni Malagò per quello che ha fatto in questi 12 anni. Ringrazio chi mi è stato vicino in questi 6 mesi: non è stato facile”. Poi ha aggiunto: “Voglio sottolineare la correttezza del mio competitor, Luca Pancalli (sconfitto con 34 preferenze, ndr), a cui va il mio più affettuoso saluto. 🔗 Leggi su Oasport.it