Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni

Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, è stato eletto con entusiasmo come nuovo presidente del Coni, ottenendo un chiaro successo al primo scrutinio. A 74 anni, si prepara a guidare il mondo dello sport italiano con determinazione e visione. Un passaggio di testimone importante, che promette un futuro ricco di sfide e opportunità. Il suo mandato segna l'inizio di una nuova era per il movimento sportivo nazionale.

. Il 74enne, presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, è stato eletto al primo scrutinio: ha ottenuto 47 voti, staccando di 13 lunghezze il principale avversario Luca Pancalli. «Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Malagò per quello che ha fatto in 12 anni, un ringraziamento a chi mi è stato accanto in questo percorso, non è stato facile», ha fatto sapere il nuovo numero uno del Comitato olimpico nazionale nel suo primo discorso, riportato dalla Gazzetta. «Sottolineo la correttezza dell’altro competitor, Luca Pancalli, a cui va il mio più affettuoso saluto. 🔗 Leggi su Lettera43.it