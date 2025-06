Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI succede a Malagò | battuto Pancalli

Con un risultato di 47 voti, Luciano Buonfiglio, fedele rappresentante della Federcanoa e napoletano di 74 anni, è stato eletto nuovo presidente del CONI, succedendo a Malagò e battendo Pancalli. Questa scelta segna una svolta importante per il mondo dello sport italiano, aprendo nuovi orizzonti e sfide da affrontare con passione e determinazione. Scopriamo insieme le sue idee e progetti per il futuro dello sport nazionale.

Coni, oggi le elezioni per il nuovo Presidente dopo i 3 mandati di Malagò, in pole Luciano Buonfiglio, a seguire Pancalli e Carraro - Oggi, alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, si svolgono le elezioni per il nuovo presidente del CONI, dopo tre mandati di Giovanni Malagò.

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni alla prima votazione: succede a Giovanni Malagò. Battuto Luca Pancalli - Il dodicesimo presidente del Coni è Luciano Buonfiglio: batte Luca Pancalli al primo turno con 47 voti a 34. Da msn.com

