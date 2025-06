Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni Succede a Giovanni Malagò

Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del CONI, prende il testimone da Giovanni Malagò dopo dodici anni di leadership. Con la sua vasta esperienza nel mondo dello sport e una carriera iniziata nella canoa, Buonfiglio si appresta a scrivere un nuovo capitolo per lo sport italiano, portando con sé entusiasmo e competenza. Ma chi è davvero il volto che guiderà il movimento sportivo nazionale? Scopriamolo insieme.

Il Consiglio Nazionale Elettivo del Coni, svoltosi a Roma, ha nominato nuovo presidente Luciano Buonfiglio, che succede a Giovanni Malagò, rimasto in carica per dodici anni. Il numero uno dello sport italiano ha ottenuto 47 voti contro i 34 di Luca Pancalli. LUCIANO BUONFIGLIO: CHI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONI Settantaquattro anni, Buonfiglio ha iniziato la sua carriera da sportivo nella canoa con la quale vanta trentasei presenze in Nazionale, vincendo una serie di titoli italiani, e partecipando a cinque Mondiali oltre alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. Chiusa l’esperienza da atleta, ha iniziato il percorso politico diventando presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak dal 2005 ad oggi mantenendo la carica di vice Malagò durante il primo mandato al Coni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com