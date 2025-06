Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni | L’Italia è protagonista nel mondo

Luciano Buonfiglio, figura di spicco nel panorama sportivo italiano, ha conquistato la presidenza del Coni nel 2025, promettendo un nuovo slancio per lo sport nazionale. Con un passato ricco di successi e una visione innovativa, Buonfiglio si prepara a guidare l'Italia verso nuove sfide e traguardi olimpici. Chi è il nuovo presidente? Scopriamo insieme il volto di questa leadership emergente che segnerà il futuro dello sport italiano.

Roma, 26 giugno 2025 – Luciano Buonfiglio succede a Giovanni Malagò: è stato eletto nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 durante il 309esimo Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. Il presidente della Federcanoa ha ottenuto 47 voti battendo l’altro candidato di punta, Luca Pancalli, che si è fermato a 34 voti. Chi è il nuovo presidente. Il nuovo presidente nasce a Napoli, dove al Circolo Nautico Posillipo impara a nuotare e ad andare in barca a vela. A quindici anni lascia le coste della Campania per trasferirsi a Milano dove comincia a praticare la canoa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

