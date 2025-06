Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI! Battuto Luca Pancalli

Una giornata storica per lo sport italiano: il Consiglio elettivo del CONI ha scelto Luciano Buonfiglio come nuovo presidente, superando Luca Pancalli. Con 81 delegati chiamati a votare, si apre un nuovo capitolo per l'organizzazione sportiva nazionale, definendo anche la composizione della futura giunta. La sfida ora è plasmare un futuro all'insegna di innovazione e crescita, coinvolgendo appassionati e atleti di tutto il paese.

Giornata importante per lo sport italiano. Il Consiglio elettivo del CONI ha pronunciato i l nuovo presidente e si tratta di Luciano Buonfiglio. A votare 81 delegati, che hanno stabilito non solo chi sarà il massimo dirigente, ma anche come sarà la nuova giunta nazionale. I candidati, in ordine di presentazione, sono stati Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli, Duccio Bartalucci, Pierluigi Giancamilli, Luciano Buonfiglio, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. Da tener conto che Macchiarola e Bartalucci abbiano ritirato la propria candidatura alla Presidenza durante il loro intervento. Buonfiglio (74 anni) ha ottenuto 47 voti e piegato la concorrenza di Pancalli (34 consensi), grande esponente della realtà paralimpica italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI! Battuto Luca Pancalli

