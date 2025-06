Lucca Comics un bacio alla francese | Intimo e rivoluzionario | è il Festival

Lucca Comics & Games, la più grande fiera del settore in Europa, si prepara a un evento speciale: "Un Bacio alla Francese", un incontro tra culture e creatività che promette di rivoluzionare il panorama del fumetto. Dopo anni di distanza, fumettisti italiani e francesi si ritrovano per condividere idee, ispirazioni e un sorriso comune. Un’occasione unica per scoprire come il talento possa superare ogni differenza e unire due nazioni appassionate di arte e narrazione.

Roberto Davide Papini "I francesi – scriveva Jean Cocteau – sono degli italiani di cattivo umore". Una massima che nel mondo del fumetto non è così calzante, visto che per quanto riguarda il mercato hanno più occasioni di sorridere i nostri cugini d’oltralpe. Ora, però, fumettisti italiani e francesi possono ritrovare insieme il buon umore grazie alla scelta di Lucca Comics & Games (la principale manifestazione europea di settore, seconda nel mondo solo a Tokyo) di dedicare l’edizione 2025 alla creatività e alla produzione di bande dessinée (ovvero il fumetto) del Paese leader nel mercato europeo: la Francia, appunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lucca Comics, un bacio alla francese: "Intimo e rivoluzionario: è il Festival"

(Adnkronos) - La 59esima edizione del Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, celebra la Francia con il tema 'French Kiss': il 'bacio alla francese' è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insie

