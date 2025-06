Lucca Comics & Games 2025 | la lista degli ospiti e degli annunci che vedremo alla prossima edizione

La magia di Lucca Comics & Games 2025 si avvicina! Dal 29 ottobre al 2 novembre, la città toscana si trasformerà nel palcoscenico di un evento imperdibile, dedicato agli amanti di fumetti, videogiochi e cultura pop. Quest’anno, il focus è sulla Francia, simbolo di liberté, créativité e diversité, portando in scena ospiti eccezionali e annunci entusiasmanti. Scopri con noi tutte le novità che renderanno questa edizione indimenticabile!

Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente, che si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, Paese europeo che esprime in tutte le discipline del festival la maggior qualità e diversità: la pop culture diversity. Liberté, Créativité, Diversité sono infatti i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, e sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lucca Comics & Games 2025: la lista degli ospiti e degli annunci che vedremo alla prossima edizione

In questa notizia si parla di: lucca - comics - games - lista

Death Stranding 2: annunciato il tour mondiale, che toccherà anche Lucca Comics & Games - Death Stranding 2: On the Beach svela il suo segreto! Il tour mondiale di lancio del nuovo attesissimo capitolo, firmato da Hideo Kojima, farà tappa al Lucca Comics & Games.

EMANUELE VIETINA, DIRETTORE DI LUCCA COMICS & GAMES, INCONTRA LA STAMPA ESTERA Vai su Facebook

Lucca Comics & Games 2025 omaggia la Francia con un French Kiss, tutti gli annunci e le anticipazioni; Le prime novità di Lucca Comics & Games 2025; Lucca Comics & Games 2024: la guida definitiva. Ospiti, eventi e consigli utili.

Lucca Comics and Games 2021, la lista dei Campfire - Distribuiti su tutto il territorio nazionale, i Campfire di Lucca Comics and Games 2021 sono circa 120 punti vendita, tra fumetterie, librerie e negozi di giochi, in cui tutti gli ... Come scrive tomshw.it

Lucca Comics prende forma: i primi padiglioni. Anteprime e novità, lunga lista di eventi - la Nazione - Una lista di eventi ricchissima attende le decine di migliaia di appassionati che hanno già acquistato il loro biglietto, per una prevendita andata fin qui a gonfie vele. Scrive lanazione.it