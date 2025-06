Luca Pancalli chi è l' ex campione paralimpico che era in corsa per il ruolo di Presidente CONI affidato a Luciano Buonfiglio

Luca Pancalli, ex campione paralimpico e figura di spicco nello sport italiano, ha fatto il suo ingresso nella corsa per la presidenza del CONI, un ruolo cruciale per lo sviluppo dello sport nazionale. Con una carriera ricca di successi ai Giochi Paralimpici e un impegno costante nel promuovere l'inclusione, Pancalli rappresentava una delle opzioni più apprezzate tra i candidati. La sua esperienza e passione avrebbero potuto portare un nuovo impulso al movimento sportivo italiano.

Luca Pancalli era nella rosa dei candidati per il ruolo di Presidente del CONI dopo la fine dei tre mandati di Giovanni Malagò; durante la sua carriera sportiva ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi Paralimpici vincendo 8 medaglie d'oro, 6 argenti e un bronzo

Luca Pancalli: "Lo sport mi ha tradito, poi mi ha salvato. Io non sono la casta che punta al CONI" - Luca Pancalli, ex atleta paralimpico e attuale presidente del CIP, si racconta in un'intervista a Fanpage.

Luciano Buonfiglio è il dodicesimo presidente del Coni. Napoletano, 74 anni, ex atleta olimpico (nel K4, a Montreal 1976) ex dirigente assicurativo e attuale presidente della Federazione Canoa e Kayak ha battuto Luca Pancalli

Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente del CONI, preferito a Luca Pancalli; Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni alla prima votazione: succede a Giovanni Malagò. Battuto Luca Pancalli.

