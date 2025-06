Luca Miotto e il sogno olimpico | il trap azzurro guarda a Los Angeles 2028

Luca Miotto, talento del tiro a volo e simbolo dell’azzurro, si sta preparando a lasciare il segno a Lonato del Garda, la sua “casa”. Con un passato ricco di successi internazionali e una determinazione ferrea, il 28enne bresciano punta sempre più in alto, sognando occhi lucidi le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua storia è quella di un atleta che incarna passione e ambizione, pronto a scrivere nuovi capitoli di gloria.

In questo approfondimento di Michele Cassano conosciamo da vicino Luca Miotto, classe 1995, tiratore della nazionale italiana di tiro a volo, specialista del trap. Atleta bresciano, Miotto sarà il grande protagonista della prossima tappa di Coppa del Mondo a Lonato del Garda, “in casa”. Con alle spalle anni di esperienza internazionale, guarda con ambizione non solo alle prossime gare, ma anche a un obiettivo importante: le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Scopriamo le sue sensazioni, i suoi obiettivi e come si prepara per il grande appuntamento davanti al pubblico italiano. Segui il canale per non perdere interviste e approfondimenti sul mondo del tiro a volo azzurro!. 🔗 Leggi su Oasport.it