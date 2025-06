Luca Mastracci tra i 100 migliori pizzaioli del mondo | la classifica completa

Luca Mastracci si conferma tra i migliori pizzaioli del mondo, conquistando il 65° posto nella prestigiosa classifica "The Best". Originario di Priverno e ormai protagonista anche a Frosinone, il suo talento continua a ricevere riconoscimenti internazionali. Un traguardo che testimonia la passione e l’eccellenza del suo lavoro, aprendo le porte a nuovi successi. La sua storia è un esempio di come dedizione e creatività possano portare a grandi successi nel panorama culinario globale.

Un altro riconoscimento per Luca Mstracci, non il primo e nemmeno probabilmente l'ultimo. Il pizzaiolo originario di Priverno ma da anni a lavoro anche a Frosinone, prima con "Pupillo Pura Pizza" e ora con il nuovo locale "Luca", si posiziona al 65esimo posto nella prestigiosa classifica The Best. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: luca - mastracci - pizzaioli - mondo

Luca Mastracci tra i 100 migliori pizzaioli del mondo: la classifica completa; Luca Mastracci: il pizzaiolo-prodigio che mette le eccellenze del Basso Lazio sulla tonda napoletana; Il Tributo di Luca Mastracci alla Pizza Romana.

Il grande pizzaiolo Luca Mastracci apre la seconda sede di Velo, questa volta ad Aprilia - Inarrestabile Luca Mastracci, pizzaiolo trentatreenne che dal 2017 ad oggi non ha mai smesso di crescere sia dal punto di vista ... Scrive gamberorosso.it

Arriva Tintarella! Il super pizzaiolo Luca Mastracci apre un nuovo locale sul mare di Latina - Parliamo di Luca Mastracci, pizzaiolo della provincia di Latina già 3 spicchi della nostra guida Pizzerie d’Italia con il suo locale di Frosinone, che si appresta ad aprire la sua terza ... Segnala gamberorosso.it