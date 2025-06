lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

La presenza delle mafie negli appalti pubblici rappresenta una minaccia che richiede risposte decise e innovative. Durante l'incontro al Sunset di Cinquale, il prefetto Guido Aprea ha sottolineato come i giovani possano essere la chiave per un futuro libero dalla criminalità organizzata, evidenziando strumenti efficaci di prevenzione antimafia. Questo spirito di speranza e azione rende più forte il nostro impegno collettivo contro le infiltrazioni mafiose, affinché la legalità diventi la vera norma del nostro territorio.

"I giovani sono già il presente e avere speranza in loro è una contromisura che possiamo adottare per la lotta alla mafia ". Ha esordito così il prefetto Guido Aprea in occasione della serata al Sunset di Cinquale, ospite come relatore del Lions Club Massa-Carrara Host presieduto da Andrea Filippini. Il tema della serata era la prevenzione antimafia nella pubblica amministrazione. Aprea ha sapientemente illustrato gli strumenti a disposizione per contrastare le infiltrazioni mafiose proprio all’interno della pubblica amministrazione, dove le organizzazioni criminali riescono ad entrare e ad accedere ai finanziamenti pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it