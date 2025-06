Lotta al caporalato | Boncuri ci prova con nuovi servizi nello sportello dedicato ai 320 braccianti stranieri

La lotta al caporalato si fa sempre più forte a Nardò, con Boncuri che lancia innovativi servizi nello sportello dedicato ai 320 braccianti stranieri. Ma quanto vengono rispettate le ordinanze “anti caldo”? Yassine, tunisine da 17 anni in Italia, ci racconta come la dignità e i diritti dei lavoratori stiano migliorando, anche se alcune vecchie prepotenze ancora resistono. È tempo di garantire un futuro più giusto per tutti.

NARDÒ – Mi garantisci che le ordinanze “anti caldo” vengano rispettate? Lo chiediamo a Yassine, di origini tunisine, da 17 anni trapiantato in Italia per lavorare nei campi. “Sì, negli ultimi anni c’è un maggiore rispetto di buona parte dei diritti. I modi e la pretesa da padroni, però, quelli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

