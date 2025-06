L’Orvietana parte all’attacco Preso il bomber Klajdi Lusha

L'Orvietana si prepara a scalare la classifica con il suo nuovo acquisto, Klajdi Lusha. Dopo la partenza di Panattoni, che ha lasciato il segno con i suoi 17 gol, la squadra punterà sul talento albanese, cresciuto nel settore giovanile del Parma. Con esperienza in club come Enna, Castellanzese e Fanfulla, Lusha è pronto a fare la differenza in questa stagione. La sua energia e determinazione saranno fondamentali per raggiungere nuovi traguardi.

PERUGIA Nuovo attaccante in casa Orvietana. Dopo la partenza di Matteo Panattoni (02), destinato a salire fra i Pro dopo la stagione da assoluto protagonista con i suoi 17 gol, il ds Capretti ha definito l’ingaggio di Klajdi Lusha (03), ex Enna, Castellanzese e Fanfulla, nel finale della passata stagione all’Albalonga. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, il puntero albanese è l’uomo sul quale i biancorossi hanno puntato con decisione. "Come ogni stagione – le sue prime parole – le motivazioni sono sempre tante. Sono contento di questa scelta perché so quanto il direttore ci teneva e già da tempo mi aveva espresso il suo interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Orvietana parte all’attacco. Preso il bomber Klajdi Lusha

In questa notizia si parla di: orvietana - klajdi - lusha - attacco

Orvietana, tesserato un attaccante; Due nuovi attaccanti per l'Orvietana di Rizzolo: presi Lusha e Tenkorang; Virtus Baschi UFFICIALE, arriva Claudio Torolli e mantenere l'ossatura della squadra.

L’Orvietana parte all’attacco. Preso il bomber Klajdi Lusha - Dopo la partenza di Matteo Panattoni (02), destinato a salire fra i Pro dopo la stagione da assoluto protagonista con i suoi 17 gol, il ds Capretti ha defin ... Scrive msn.com

Due nuovi attaccanti per l'Orvietana di Rizzolo: presi Lusha e Tenkorang - Dopo ben 15 giocatori riconfermati dalla scorsa stagione, l’Orvietana è pronta a svelare i nomi dei primi colpi in entrata. Come scrive corrieredellumbria.it