Lorenzo Insigne è il secondo giocatore più pagato in MLS | al Toronto guadagna 30 euro al minuto

Lorenzo Insigne si conferma tra le stelle più pagate della MLS, guadagnando ben 30 euro al minuto con il Toronto. Nonostante un inizio turbolento, il suo talento ha prevalso e ora è il secondo giocatore più remunerato del campionato, subito dopo Messi. Un esempio di resilienza e successo che cattura l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Continua a leggere per scoprire come Insigne abbia riscritto il suo destino in America.

All'inizio della stagione era stato messo fuori squadra, ma Insigne ha ritrovato la titolarità con il Toronto che ha mantenuto intatto il suo stipendio: è il secondo giocatore più pagato del campionato dopo Messi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

