L’opinione di un ex ufficiale e funzionario americano | cacciare Zelensky per terminare le ostilità

L'opinione di Douglas Macgregor, ex ufficiale e funzionario americano, scuote le fondamenta del dibattito sul conflitto in Ucraina. Secondo lui, per mettere fine alle ostilità , la Russia dovrebbe eliminare i vertici di Kiev, incluso Zelensky, e gli europei devono imparare a mettere in discussione la narrativa ufficiale. Un'analisi provocatoria e preziosa che invita a riflettere con occhi nuovi sulla complessità della situazione. È il momento di considerare tutte le prospettive, anche quelle più controverse.

La Russia è in grado di mettere fine al conflitto, ma per terminare davvero la contesa deve togliere di mezzo i vertici del regime di Kiev, a cominciare da Zelensky. Gli europei intanto dovrebbero smettere di fidarsi ciecamente della stampa mainstream e iniziare a dubitare di quanto viene loro raccontato da chi ha interesse a far credere che sia quella la verità . Queste e altre dichiarazioni forti e argomentate arrivano da Douglas Macgregor, colonnello in congedo dell’esercito degli Stati Uniti e veterano della Guerra del Golfo e dell’intervento della NATO in Jugoslavia, poi funzionario alla Casa Bianca e autore di libri di guerra e strategia. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - L’opinione di un ex ufficiale e funzionario americano: cacciare Zelensky per terminare le ostilitÃ

