L’ONU compie 80 anni | ha davvero mantenuto la pace nel mondo?

L’ONU compie 80 anni, un traguardo che testimonia il suo ruolo centrale nella promozione della pace e della cooperazione mondiale. Dal momento della sua nascita, il 24 ottobre 1945, ha affrontato sfide epiche e si è evoluta in un faro di speranza per i popoli di tutto il mondo. Oggi, con 193 Stati membri e due osservatori, l’ONU continua a rappresentare il punto di riferimento globale per costruire un futuro di pace e progresso condiviso.

Il 26 giugno del 1945 venne siglata a San Francisco la carta costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni unite che avrebbe poi visto la luce ufficialmente il 24 ottobre dello stesso anno, esattamente ottant'anni fa. L'ONU sostituisce la fallimentare Società delle Nazioni e segna una nuova era nella cooperazione internazionale. Attualmente composta da 193 Stati membri più due osservatori, Palestina e Santa Sede, l'ONU ha la sua sede principale a New York, insieme a uffici regionali a Ginevra, Vienna e Nairobi. Le sue radici storiche risalgono alla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1942, sottoscritta da 26 potenze opposte all'Asse, e al successivo trattato firmato appunto a San Francisco da 50 Paesi nel giugno 1945.

