Longhi paragona | Pio Esposito simile a Mario Gomez! Due qualità

Bruno Longhi ha sottolineato le qualità di Francesco Pio Esposito, paragonandolo a Mario Gòmez per due aspetti fondamentali: determinazione e versatilità. Il commentatore ha evidenziato come il giovane attaccante dell’Inter stia crescendo sotto gli occhi di tutti, dimostrando talento e una mentalità da vero leader. Un esempio di come il futuro del calcio italiano possa essere luminoso grazie a emergenti come Esposito, pronto a lasciar il segno anche in grandi palcoscenici.

Bruno Longhi si è pronunciato in merito alla vittoria dell'Inter contro il River Plate per 2-0, ponendo l'accento sul valore attuale di Francesco Pio Esposito. IL RAGIONAMENTO – Bruno Longhi si è così espresso a Radio Sportiva su Inter-River Plate e lo status attuale di Francesco Pio Esposito: «L'Inter sta interpretando quasi in maniera sperimentale il Mondiale per Club. Sperimentando, la squadra sta venendo a capo di un girone, non impossibile, che aveva una squadra con una certa storia come la squadra argentina. Ha trovato dei giovani che possono rappresentare il futuro. Visto che il tema ricorrente è sempre quello dei giovani, si può dire che qualcosa sta emergendo.