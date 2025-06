Lonato | cinema in giardino

immergersi in un viaggio emozionante tra storie di donne, uomini e coraggio sotto il cielo stellato. Un’occasione unica per condividere momenti di cultura e passione nel cuore della nostra città, lasciandosi coinvolgere da quattro pellicole che faranno riflettere e sognare. Non perdete questa magia estiva: quattro serate indimenticabili vi aspettano nei Giardini della Casa del Podestà, per riscoprire il potere del cinema come occasione di scoperta e confronto.

