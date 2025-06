Lombardia cosa fare nel weekend del 27 28 e 29 giugno | gli eventi da non perdere

Il fine settimana del 27, 28 e 29 giugno 2025 in Lombardia si trasforma in un caleidoscopio di emozioni, tra tradizione, musica e sapori autentici. Le province si animano con eventi imperdibili come notti bianche e viola, picnic tra campi di lavanda, ma anche sfide culinarie e sagre dedicate al pesce di lago. Questo è il momento perfetto per scoprire la ricchezza di questa regione vibrante e vivere tre giorni di pura magia.

Il fine settimana del 27, 28 e 29 giugno 2025 accende le province lombarde con un fitto calendario di appuntamenti estivi, tra tradizione, musica e sapori. Dalle notti bianche e viola ai picnic serali tra i filari di lavanda, dalle sfide culinarie del Palio dei risotti alle ‘gnoccate’ di paese, dalle processioni sul Lago di Como alle sagre dedicate al pesce di lago e di fiume, l’intero territorio regionale si prepara a vivere tre giorni di eventi che uniscono folklore, natura e intrattenimento. Non mancheranno concerti, tributi musicali, pedalate, escursioni notturne e trekking enogastronomici, pensati per valorizzare i paesaggi e le comunità locali nelle atmosfere luminose delle sere d’estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia, cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 giugno: gli eventi da non perdere

