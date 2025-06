Lodi scavi in via Fanfulla | spunta un antico cimitero Il mistero della medaglietta

Un ritrovamento sorprendente ha fatto sorgere il mistero di un antico cimitero in via Fanfulla, a Lodi. Gli scavi condotti dalla Soprintendenza hanno portato alla luce testimonianze che risalgono a tempi passati, ma tra i reperti spicca una medaglietta avvolta nel mistero. Cosa nasconde questo antico ritrovamento? La scoperta apre nuove prospettive sulla storia locale e i segreti di un passato nascosto sotto i nostri occhi.

Lodi, 26 giugno 2025 – “È sicuramente un’area funeraria quella rinvenuta la scorsa settimana di fronte al complesso dell’ex Cavallerizza di via Fanfulla a Lodi”. A sostenerlo è Simone Sestito, funzionario archeologico della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi, nonché responsabile per la gestione del cantiere e dello scavo che nelle ultime settimane ha riguardato proprio l’immobile di via Fanfulla, nel pieno centro cittadino, sottoposto ad un progetto di rigenerazione e riqualificazione per la realizzazione di nuovi uffici pubblici da parte del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, scavi in via Fanfulla: spunta un antico cimitero. Il mistero della medaglietta

In questa notizia si parla di: lodi - fanfulla - scavi - spunta

Lodi, scavi in via Fanfulla: spunta un antico cimitero. Il mistero della medaglietta.

Lodi, scavi in via Fanfulla: spunta un antico cimitero. Il mistero della medaglietta - I reperti sono stati trovati di fronte al complesso dell’ex Cavallerizza. Riporta ilgiorno.it

Lodi sotterranea, spunta un arco medievale dagli scavi per un tubo delle fogne rotto in via Cavour - Corriere della Sera - Un arco in mattoni a vista, nascosto per 800 anni sotto la pavimentazione di via Cavour, nel centro di Lodi, è stato scoperto casualmente dagli addetti della Sal, la Società acqua lodigiana ... Si legge su milano.corriere.it