Locatelli a Mediaset | Brutta partita abbiamo sbagliato tante cose Ora non dobbiamo abbatterci perché il nostro obiettivo non cambia vogliamo andare avanti

Dopo la sconfitta pesante contro il Manchester City, il capitano della Juventus Locatelli non si perde d’animo. Con determinazione e spirito di squadra, invita a guardare avanti e imparare dagli errori. «Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo analizzare al video cosa abbiamo sbagliato», afferma, sottolineando che il vero obiettivo è continuare a crescere e lottare, perché il nostro cammino non si ferma qui.

Locatelli a Mediaset: «Ora non dobbiamo abbatterci». Le dichiarazioni del capitano della Juventus dopo il 5-2 del Manchester City. Ai microfoni di Mediaset dopo Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club, ha parlato capitan Locatelli. Le sue dichiarazioni. LOCATELLI – «Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo analizzare al video cosa abbiamo sbagliato. Sicuramente abbiamo sbagliato tante cose. Ora dobbiamo concentrarti sulla prossima partita. Non bisogna pensare ad essere abbattuti, dobbiamo analizzare cosa non è andato e pensare alla prossima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli a Mediaset: «Brutta partita, abbiamo sbagliato tante cose. Ora non dobbiamo abbatterci perché il nostro obiettivo non cambia, vogliamo andare avanti»

In questa notizia si parla di: mediaset - dobbiamo - abbatterci - locatelli

Asllani a Mediaset: «La Champions la coppa più bella e importante della stagione, dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Ecco cosa ha avuto il Napoli in più di noi» - Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Como, sottolineando l’importanza di trasformare la delusione in entusiasmo.

Juve, Locatelli: Brutta partita, ma non dobbiamo abbatterci; Napoli, una città in paradiso: venerdì 30 maggio la serata evento su Cine34; Inter e Napoli, onore ai rivali: Complimenti per lo scudetto. In bocca al lupo per la Champions!.

LOCATELLI a Mediaset: "Per arrivare in fondo devi affrontare le più forti, dobbiamo analizzare gli errori di stasera" - Ospite sulle frequenze di Mediaset, Manuel Locatelli ha parlato così dopo il ko col City: "Brutta partita, analizzeremo che cosa abbiamo sbagliato. Si legge su tuttojuve.com

Juventus, Locatelli: "Ho fatto un errore determinante, dispiace. Dobbiamo maturare ma non c'è tempo" | Serie A - Calciomercato.com - Milan vinta dai rossoneri con anche una rete di Pulisic nata da un errore dello stesso Locatelli che ha causato un ... Lo riporta calciomercato.com