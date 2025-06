Locatelli a DAZN | Abbiamo fatto una brutta partita sbagliando tante cose La Juve c’è e deve continuare a esserci al Mondiale per Club

Manuel Locatelli non manca di sincerità dopo la difficile sfida contro il Manchester City: un’ammissione di errore e un invito a mantenere alta la concentrazione. La Juventus, infatti, deve continuare a lottare e a credere nel sogno al Mondiale per club. In questo contesto, le parole del centrocampista sono un messaggio di determinazione e di speranza per il futuro. Perché, nonostante le difficoltà, la Juventus c’è e vuole fare bene.

Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni sul terzo match dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Abbiamo fatto una brutta partita, il risultato è brutto, abbiamo fatto una brutta partita». SUL MANCHESTER CITY – «Giocavamo contro una delle squadre più forti del mondo, sicuramente abbiamo sbagliato noi tante cose e dobbiamo analizzarle». SUL MONDIALE PER CLUB – «La Juve c’è e deve continuare ad esserci, dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di fare una grande partita la prossima». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Abbiamo fatto una brutta partita sbagliando tante cose. La Juve c’è e deve continuare a esserci al Mondiale per Club»

In questa notizia si parla di: locatelli - dazn - juve - partita

Locatelli a DAZN: «Rigore? Dovevo prendere io questa responsabilità. Siamo consapevoli che potevamo fare meglio ma era troppo importante andare in Champions, dobbiamo onorare questa maglia» - Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni significative ai microfoni di DAZN dopo la gara tra Venezia e Juventus.

Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve-Waydad PAROLE "Una squadra molto aggressiva ma siamo stati seri, facendo le cose bene. Quando giochi alla Juve tutte le partite le fai per vincere, con questa maglia devi solo vince Vai su Facebook

LOCATELLI. a Dazn: Brutto risultato, brutta partita; Locatelli a Dazn: 'Nessun limite, il Mondiale è un sogno. Tiro le orecchie a Thuram. Ci teniamo stretti Yildiz'; Locatelli racconta perché ha calciato lui il rigore in Venezia-Juve: Ci pensavo da tutto il giorno.

Juventus, Locatelli a DAZN: 'Una brutta partita, ma il City è tra le squadre più forti al mondo' - "Una brutta partita, dobbiamo analizzare dove e come abbiamo sbagliato. Come scrive ilbianconero.com

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club - Dalle 21 a Orlando i bianconeri di Tudor sfidano la squadra di Guardiola: in palio c'è il primo posto del girone G ... Riporta msn.com