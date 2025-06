Locarno78 | alla costumista Milena Canonero il Vision Award 2025

Nel cuore dell’estate, il Locarno Film Festival si prepara a celebrare l’eccellenza artistica: quest’anno, Milena Canonero, leggendaria costumista italiana, riceverà il prestigioso Vision Award 2025. Con una carriera costellata di successi e collaborazioni con maestri del cinema internazionale, Canonero verrà onorata nella serata di domenica 10 agosto, un evento imperdibile che sottolinea l’importanza della creatività visiva nel grande schermo. Nel corso del Festival…

Nel corso della prossima edizione del Locarno Film Festival (6 – 16 agosto), la costumista Milena Canonero riceverà il Vision Award 2025. Ammirata per le sue innovative collaborazioni con Stanley Kubrick, Hugh Hudson, Wes Anderson, Sofia Coppola, Warren Beatty, Alan Parker, Louis Malle e molti altri, la sera di domenica 10 agosto 2025 la celebre costume designer italiana riceverà il Vision Award, presentato da Ticinomoda. Nel corso del Festival introdurrà inoltre la sua più recente collaborazione con Francis Ford Coppola: il monumentale Megalopolis (2024). Fin dal suo debutto in Arancia Meccanica (1971) di Stanley Kubrick, Milena Canonero ha realizzato alcuni tra i costumi più visionari della storia del cinema, dando forma all’immaginario collettivo attraverso tessuti colorati e tagli originalissimi che hanno saputo trasformare ogni personaggio in una presenza indelebile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Locarno78 | alla costumista Milena Canonero il Vision Award 2025

