Local a Venezia è il fine dining che ascolta la città e parla a tutti

Nel cuore pulsante di Venezia, il Local a Venezia 232 si distingue come un fine dining che ascolta la voce della città e parla a tutti. In una realtà complessa, spesso dominata dal turismo di massa, questo ristorante rappresenta un segnale autentico di resistenza e innovazione. Con una stella Michelin conquistata attraverso l’equilibrio tra tradizione e modernità, la Trattoria del Local ne amplia il messaggio, offrendo un’esperienza gastronomica che celebra l’anima veneziana e guarda avanti.

In una città complessa come Venezia, che rischia di trasformarsi in un "non luogo" gastronomico al servizio del turismo, il Local rappresenta da anni un segnale forte e controcorrente. Una stella Michelin conquistata non con virtuosismi autoreferenziali, ma con una cucina che tiene insieme identità e avanguardia, racconto del territorio e visione personale. Oggi, a pochi passi dalla sede principale, la Trattoria del Local ne estende il pensiero, creando un luogo di condivisione quotidiana, accessibile, profondamente ancorato nella cultura locale. Così ce la racconta Benedetta Fullin, fondatrice del progetto: «La Trattoria – partendo dal nome e dall'impatto visivo – è immediatamente più "fruibile" per il cliente che si aspetta una pausa di qualità ma che non vuole al tempo stesso impegnarsi in un'esperienza immersiva come può essere quella in un ristorante stellato.