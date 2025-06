Lo Stramurales di Stornara conquista il prestigioso New York Post

Lo stramurales di Stornara, un incantevole esempio di arte e tradizione, ha conquistato le pagine del prestigioso New York Post. Questo piccolo comune foggiano, con meno di 6.000 abitanti, si distingue ora a livello internazionale, grazie a un approfondito articolo di Caroline Cubbin e Luciano Magaldi Sardella. La loro narrazione mette in luce come questa manifestazione culturale continui a unire comunità e appassionati, dimostrando che anche i tesori nascosti meridionali possono brillare sul palcoscenico globale.

