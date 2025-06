Lo spread tra Btp e Bund in avvio scende sotto i 90 punti

Lo spread tra BTP e Bund in avvio si riduce sotto i 90 punti, raggiungendo i minimi da oltre un decennio. Un segnale positivo che riflette una crescente fiducia nei titoli italiani e rafforza le aspettative di stabilità economica. Questa dinamica potrebbe influenzare positivamente i mercati, aprendo nuove opportunità per investitori e analisti. La situazione invita a seguire con attenzione gli sviluppi, poiché ogni movimento di spread può segnare un passo importante nella ripresa finanziaria del paese.

Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 90 punti, ai minimi da aprile 2010. Il differenziale tra i due titoli di Stato ha aperto la giornata a 89,9 punti, rispetto ai 91 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,44% dal 3,47 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund in avvio scende sotto i 90 punti

