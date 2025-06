Lo spread Btp-Bund chiude a 88 punti sui minimi da aprile 2010

Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 88 punti, toccando i livelli più bassi da aprile 2010, riflettendo una crescente fiducia nei mercati italiani. Il rendimento del decennale italiano è sceso di oltre due punti base, attestandosi al 3,449%, un segnale positivo per l’economia e gli investitori. Questa dinamica suggerisce una fase di stabilità e ottimismo, aprendo nuove opportunità per il risparmio e gli investimenti in Italia.

Lo spread crolla sotto i cento punti: non capitava da 4 anni - Lo spread crolla sotto i cento punti, un evento che non si vedeva da quattro anni. Attualmente, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi si attesta a 100 punti, con un calo significativo dell'1,57%.

#ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 91 punti Il rendimento del decennale italiano sale al 3,47%

Prima della crisi dei subprime lo spread BTP-Bund era pari a 30 punti base. A novembre 2011 esplose a 550. Da allora si è stabilizzato intorno aa 150. A giugno si è arrivati a 92, un livello che non si vedeva dal 2010. Quanto è costata all'Italia l'incapacità di g

