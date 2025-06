Lo sport in parrocchia Educazione inclusione e cittadinanza attiva La rinascita degli oratori

rivoluzione culturale che unisce sport, fede e comunità, riscoprendo il valore dei luoghi di aggregazione come strumenti di crescita civile e personale. In questo contesto, gli oratori si trasformano in veri e propri laboratori di cittadinanza attiva, dove giovani e adulti possono condividere esperienze significative e costruire insieme un futuro più inclusivo e solidale. Un esempio concreto di questa rinascita si traduce in azioni quotidiane che rafforzano il senso di appartenenza e responsabilità collettiva.

Un dialogo tra sport e parrocchie, non solo come attività motoria ma come strumento di cittadinanza attiva, di educazione, di contrasto alla solitudine e alla marginalità. Questo il messaggio promosso da Centro sportivo italiano, Regione Toscana, Coni e numerose realtà territoriali, una sinergia che ha l’obbiettivo di valorizzare oratori e spazi parrocchiali come luoghi educativi, inclusivi e socialmente attivi. Un esempio concreto di questa nuova visione è rappresentato dal Centro giovanile San Carlo Borromeo di Massa, recentemente rinnovato grazie alla collaborazione tra parrocchia, Csi e Istituto per il Credito sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sport in parrocchia. Educazione, inclusione e cittadinanza attiva. La rinascita degli oratori

In questa notizia si parla di: sport - educazione - cittadinanza - attiva

