Lo smartphone di Trump cambia le carte in tavola | niente più made in USA e cambiano le specifiche

Lo smartphone di Trump, un tempo fiore all’occhiello del “Made in USA”, ora si trasforma: il sito ufficiale è stato aggiornato, e le specifiche tecniche sono state modificate. Un cambiamento che potrebbe scuotere le aspettative dei fan e degli esperti di tecnologia, aprendo nuovi scenari nel mercato globale. Ma cosa c’è dietro questa svolta sorprendente? Scopriamolo insieme.

Lo smartphone di Trump non è più "made in the USA": Trump Mobile corregge il sito e modifica alcune delle specifiche.

Trump sui dazi: minaccia l'Ue e tutti i produttori di smartphone - Donald Trump, in un discorso nello Studio Ovale, ha nuovamente minacciato dazi del 50% sull'UE e sui produttori di smartphone, accusando l'Unione di mancati sforzi per un accordo commerciale.

