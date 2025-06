Lo sguardo | un’espressione contemporanea dell’arte antica | apre la mostra al Museo Diocesano di Salerno

Lo sguardo: un'espressione contemporanea dell’arte antica apre le porte del Museo Diocesano di Salerno, offrendo al pubblico un viaggio tra tradizione e innovazione. In mostra le opere di Ruberval Monteiro Da Silva O.S.B., che reinterpretano con sensibilità moderna i capolavori del passato. Sabato, dopo i saluti istituzionali, l’arte prenderà vita tra le pareti di questo prestigioso spazio, invitando a riscoprire il dialogo tra epoche e visioni.

Tutto pronto per “Lo sguardo: un espressione contemporanea dell’arte antica”, la mostra delle opere di Ruberval Monteiro Da Silva O.S.B. che prenderà il via il 28 giugno 2025, alle ore 12, presso il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno, in Largo Plebiscito 12. Sabato, dunque, dopo i saluti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

