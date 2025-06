Lo scrittore Griffi a Salotto blu | Anche se il mondo è oscuro possiamo essere gentili con il prossimo

Dopo il grande successo di "Ferrovie del Messico", Gian Marco Griffi torna con un nuovo romanzo che promette di affascinare e sorprendere i lettori. Anche in un mondo spesso oscuro, la sua penna ci ricorda che la gentilezza può fare la differenza. Un’altra avventura letteraria da non perdere, capace di emozionare e far riflettere. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva questa nuova pagina di Griffi.

Il romanzo "Ferrovie del Messico" è stato uno dei casi editoriali più importanti degli ultimi anni, rimanendo a lungo in testa alle classifiche italiane di vendita pur essendo scritto da un autore esordiente, Gian Marco Griffi, e pubblicato da una piccola casa editrice. Esce adesso il nuovo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: griffi - scrittore - salotto - mondo

Lo scrittore Griffi a Salotto blu: Anche se il mondo è oscuro, possiamo essere gentili con il prossimo.

Griffi:“La vera digressione è la libertà di guardare il mondo dal proprio punto di vista” - L’autore di “ferrovie del Messico” il 19 giugno alle 18 presenterà il suo nuovo lavoro al Circolo dei lettori in dialogo con Greta Bertella, ... Secondo msn.com

Gian Marco Griffi: «Mi sento parte di una comunità di lettori. Siamo pochini in Italia, ma non ci si deve bistrattare» - Il nuovo libro «Digressione» (Einaudi) dello scrittore astigiano, reduce dal successo di «Ferrovie del Messico» (Laurana) ... Si legge su torino.corriere.it