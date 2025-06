lo scontro nel centrodestra fdi archivia il terzo mandato congelate le altre riforme

Nel cuore del centrodestra, si apre una nuova fase di tensioni e decisioni cruciali. Dopo mesi di dibattiti e opposte fazioni, la questione del terzo mandato sembra finalmente avviata a conclusione, mentre le altre riforme restano congelate, lasciando il proprio segno nel panorama politico italiano. Oggi, la commissione Affari costituzionali del Senato potrebbe segnare un punto di svolta decisivo, determinando il futuro delle riforme regionali e aprendo nuovi scenari per la politica nazionale.

Roma, 26 giugno 2025 – Evviva. La saga del terzo mandato, tormentone oramai estenuante persino per i diretti interessati, arriva al capolinea. Forse. In realtĂ non è detto che la sempre piĂą stanca serie non si trascini per qualche altra puntata. In concreto oggi la commissione Affari costituzionali del Senato dovrebbe votare l'emendamento della Lega al disegno di legge sul numero dei consiglieri e assessori regionali. Il voto decreterebbe il tramonto per i sogni di Zaia, De Luca e a seguire degli altri governatori che aspirano a ricandidarsi per la terza (nel caso del governatore veneto quarta) volta.