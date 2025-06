Lo scacchista Buongiorno | È un po’ come il calcio Prepari tutto poi però serve anche l’istinto

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e appassionato di scacchi, rivela come questo gioco si intrecci con la sua carriera sportiva. In un’intervista esclusiva a Scacchitalia, il campione spiega come strategia, intuizione e preparazione siano fondamentali sia sul campo che sulla scacchiera. La sua passione nasce da bambino, quando iniziò a scoprire le regole, ma fu l’esperienza a insegnargli che, dietro ogni mossa, c’è sempre bisogno di un occhio attento e di un cuore pronto a improvvisare.

Alessandro Buongiorno e la sua passione per gli scacchi. Nella sua intervista a Scacchitalia (organo ufficiale della federazione scacchistica italiana) il difensore del Napoli racconta come ha imparato a giocare e quanto gli è servito nello sport. Buongiorno: «Negli scacchi serve strategia e preparazione, come nel calcio». Alessandro, come hai iniziato ad appassionarti agli scacchi? « Ho cominciato da piccolo, ho imparato le regole grazie a mio padre, giocavamo insieme a lui e anche con mia sorella, in modo molto soft, ovviamente. Praticamente conoscevamo solo i movimenti dei pezzi. Poi ho continuato da ragazzo, a scuola, magari durante le ore di intervallo, o anche nei campi estivi ».

Calcio Napoli, Buongiorno: “Manca l’ultimo tassello. Se ci sarò venerdì? Rispondo così” - Il difensore del Napoli si prepara con entusiasmo alla sfida di venerdì contro il Cagliari. Con la speranza di essere in campo, ha sottolineato l'importanza di credere nell'obiettivo scudetto, definendo questa partita come l’ultimo tassello di una stagione strategica e positiva.

