Lndc Animal Protection | Troppa incertezza sul nuovo canile intanto continuiamo a occuparci di 18 cani del Comune

Mentre il Comune di Pescara rimane in attesa di nuove decisioni sul futuro del canile, l’associazione Lndc Animal Protection dimostra un impegno straordinario prendendosi cura di 18 cani comunali a proprie spese. In un clima di incertezza, il loro gesto testimonia come l’amore e la responsabilità possano fare la differenza. Ora, ci aspettiamo che il Ministero dell’Interno faccia chiarezza e agisca per garantire un futuro sicuro a questi animali innocenti.

«Mentre il Comune di Pescara resta fermo, l’associazione Lndc Animal Protection si fa carico — a proprie spese — dell’assistenza, delle cure e dell’accudimento di 18 cani di proprietà comunale, rimasti senza una struttura. Si chiede al ministero dell’Interno chiarezza sulla reale disponibilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

