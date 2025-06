Ljubicic | Sinner e Alcaraz attenti Djokovic fa ancora paura

L’ex n. 3 del mondo: "Wimbledon è insidioso, riserva sempre sorprese. Bisogna saper domare l’erba: e Nole l’ha già fatto 7 volte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ljubicic: "Sinner e Alcaraz attenti, Djokovic fa ancora paura"

In questa notizia si parla di: ljubicic - sinner - alcaraz - attenti

Jannik Sinner, la profezia Ljubicic: "Come finirà il suo 2025" - Jannik Sinner continua a far sognare i suoi tifosi, con un avvio di 2025 promettente. Dopo la convincente vittoria contro Navone, oggi affronta de Jong.

Translate postAttenzione: arrivano le sentenze di #IvanLjubicic. Lo storico coach di #Federer vede #Alcaraz come il vero favorito a #Wimbledon: “Ha trovato il feeling con l’erba. #Sinner? Non è la stessa cosa ma...”. E lancia l’allarme #Djokovic... Leggi l'articol Vai su X

Jannik Sinner Vai su Facebook

Ljubicic: Sinner e Alcaraz attenti, Djokovic fa ancora paura; FERMI TUTTI a Wimbledon Ljubicic incorona Alcaraz (e non Sinner): “Carlos come Federer ha il giusto feeling con l’erba, mentre Jannik…”. Poi avverte sull’incognita Djokovic e su Bublik, Draper, Musetti e Berrettini…; Wimbledon, Ljubicic non ha dubbi: Non mi sembra che Sinner abbia avuto lo stesso feeling di Alcaraz sull'erba.

Ivan Ljubicic spinge Jannik Sinner verso la rivincita con Carlos Alcaraz - "La buona notizia è che questo è il momento ideale, perché se prendi la legnata a Parigi, hai tre settimane e ti rimetti in gioco subito". Come scrive msn.com

Ljubicic non ha dubbi: “Sinner non ha lo stesso feeling su erba che ha Alcaraz” - Interviste | “L’erba di oggi è fatta per il contrattacco”, spiega l’ex numero 3 al mondo. Riporta ubitennis.com