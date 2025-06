Liverpool riceve un grande spinta nella ricerca di Marc Guehi

Il Liverpool si prepara a rafforzare la sua difesa con un colpo importante: l’interesse crescente verso Marc Guehi, capitano del Crystal Palace. Secondo fonti di fiducia, l’ex CEO dell’Everton Keith Wyness conferma un impulso deciso nella trattativa, mentre Anfield si rinnova con nomi di spicco come Frimpong e Wirtz. Questa mossa strategica potrebbe segnare un nuovo capitolo per i Reds, consolidando la loro ambizione di competere ai massimi livelli.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, Liverpool ha ricevuto una spinta significativa nel perseguimento del capitano di Crystal Palace Marc Guehi, a seguito di incoraggiando aggiornamenti sulla sua posizione personale e sulla situazione del palazzo, secondo l’ex CEO di Everton Keith Wyness. Con Anfield che ha subito un rimodellamento estivo dopo firme di alto profilo come Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, una mossa per Guehi sembra guadagnare trazione. La profondità difensiva di Liverpool si è spostata drasticamente quest’estate. Con Jarell Quansah che esce e domande sul futuro di Ibrahima Konate, c’è una chiara necessità di rinforzi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com