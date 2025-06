Livellato festeggia la 25^ edizione della Sagra del Pesto | gnocchi trofie e lasagne a volontà

Preparati a vivere un weekend all’insegna del gusto e della tradizione: Livellato celebra la 25^ edizione della Sagra del Pesto, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina. Sabato 28 e domenica 29 giugno, in piazza, ti aspetta un tripudio di sapori con gnocchi fatti a mano, lasagne e specialità locali, accompagnate da musica e divertimento. Non perderti questa festa ricca di emozioni e delizie!

Livellato festeggia la 25^ edizione della Sagra del Pesto. Appuntamento sabato 28 e domenica 29 giugno in piazza con apertura degli stand gastronomici dalle ore 19. Il pesto sarà ovviamente protagonista, con gnocchi fatti a mano, lasagne e molte altre specialità. Dalle ore 21 intrattenimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

