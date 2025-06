LIVE Paolini-Haddad Maia WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | sfida difficile contro la brasiliana che ha eliminato Svitolina

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si annuncia una sfida imperdibile agli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg, dove Jasmine Paolini si confronta con la temibile brasiliana Beatriz Haddad Maia, fresca eliminatrice di Svitolina. L’atmosfera è calda e l’azione promette emozioni forti: chi avanzerà verso i quarti? Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché questa partita potrebbe riscrivere le sorti del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg (GER) che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Beatriz Haddad Maia. Si gioca per i quarti di finale! L’Azzurra si è sbloccata sull’erba anche in questa stagione a seguito della lottatissima ma allo stesso tempo importante vittoria contro la canadese Leylah Fernandez. La brutta sconfitta di Berlino contro Ons Jabeur è quindi stata oltrepassata brillantemente e adesso c’è l’occasione di spingersi in quarti in un altro torneo 500 e quindi di incamerare punti fondamentali in chiave cambiale di 1300 da scartare la prossima settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Haddad Maia, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: sfida difficile contro la brasiliana che ha eliminato Svitolina

