LIVE Paolini-Haddad Maia WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | alle 11.30 in campo contro la brasiliana

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi alle 11:30 vi accompagneremo in diretta dalla splendida Bad Homburg, dove Jasmine Paolini affronta la brasiliana Beatriz Haddad Maia negli ottavi di finale del WTA 500. Un match imperdibile che può proiettarci verso i quarti di finale, con l'azzurra determinata a continuare la sua cavalcata sull’erba e regalare emozioni uniche. Restate con noi: la sfida sta per iniziare!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg (GER) che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Beatriz Haddad Maia. Si gioca per i quarti di finale! L'Azzurra si è sbloccata sull'erba anche in questa stagione a seguito della lottatissima ma allo stesso tempo importante vittoria contro la canadese Leylah Fernandez. La brutta sconfitta di Berlino contro Ons Jabeur è quindi stata oltrepassata brillantemente e adesso c'è l'occasione di spingersi in quarti in un altro torneo 500 e quindi di incamerare punti fondamentali in chiave cambiale di 1300 da scartare la prossima settimana.

