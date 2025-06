LIVE Paolini-Haddad Maia 7-5 7-5 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | azzurra in semifinale!

La tensione è alle stelle nel WTA 500 di Bad Homburg, dove Jasmine Paolini si sta giocando la semifinale contro la battagliera Beatriz Haddad Maia. Con statistiche che rivelano i sfide e le strategie delle due campionesse, il match si accende diventando un vero e proprio spettacolo di tennis. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti in diretta e vivere ogni scambio come se foste in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Jasmine PAOLINI e Beatriz Haddad Maia, azzurra in semifinale nel WTA 500 di Bad Homburg! Un saluto sportivo! 13.18 Statistiche che indicano i doppi falli come tallone d’achille di Haddad Maia, che ne ha commessi ben sette e che con 4 dei quali ha ceduto il servizio. Con la prima Paolini ottiene il 72% di punti, mentre anche il 72% con la seconda è molto positivo per l’azzurra, che si è procurata la bellezza di 7 palle break contro le appena 2 offerte e concretizzate dalla verde-oro. 13:17 L’azzurra approda al penultimo atto del torneo tedesco dove sfiderà la vincente del quarto di finale tra la polacca Iga Swiatek e la russa Ekaterina Alexandrova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Haddad Maia 7-5, 7-5, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: azzurra in semifinale!

