LIVE Paolini-Haddad Maia 7-5 6-5 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | c’è il break azzurra a servire!

In un emozionante match al WTA Bad Homburg 2025, la tensione è alle stelle tra Paolini e Haddad Maia. Con ogni punto, si scrive un nuovo capitolo di questa sfida avvincente, piena di colpi decisivi e rovesciamenti di fronte. La partita si fa sempre più intensa, e il pubblico rimane incollato agli schermi. Resta con noi per scoprire come si concluderà questa battaglia sportiva senza precedenti!

6-5 Doppio fallo, sono 7! C'è il break, con molta calma ci accingiamo a servire per chiudere il match. Seconda 30-40 E poi è largo il dritto anomalo. Conferma la decisione il challenge! 30-30 ROVESCIO VINCENTE LUNGORIGA! 30-15 Clamoroso errore con lo schiaffo a campo aperto di Haddad Maia, ma ha margine nel game. 30-0 La rischia, le va bene ancora. Seconda 15-0 Non è possibile, come si è difesa. Risposta nei piedi, volèe perfetta corta di Jas. Ci arriva e passa non si sa come in corsa di rovescio staccando la mano la funambola verde-oro. Seconda 5-5 Teniamo la battuta, serve costruirsi un'altra possibilità! 40-15 Passa di rovescio e si carica la brasiliana.