LIVE Paolini-Haddad Maia 7-5 1-0 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | l’azzurra chiude in due tempi il 1° set

Segui in diretta l'emozionante match tra Paolini e Haddad Maia al WTA Bad Homburg 2025, dove ogni punto si gioca con intensità e passione. Le protagoniste si sfidano a suon di servizi potenti e scambi ad alta tensione, regalando agli appassionati un torneo indimenticabile. Scopri come si conclude questa combattutissima battaglia: il primo set si decide al tie-break, lasciando spazio a un secondo capitolo ancora più avvincente. Non perdere neanche un istante!

30-15 15-15 Grandissimo servizio e dritto comodo! 0-15 Sbaglia l'azzurra un attacco di dritto anomalo. 1-0 UN ALTROOO DOPPIO FALLO, sono SEIIIIII! BREAK!! 30-40 DOPPIO FALLO, un altro, il 5°. Sempre in momenti importantissimi. 30-30 Ace slice. 15-30 Servizio, dritto e volèe alta. 0-30 Gratuito di dritto. 0-15 Parte con una risposta molto profonda di dritto Jasmine! PAOLINI-Haddad Maia 7-5! Primo set molto sofferto e sudato ma vinto alla grande con un clamoroso cross vincente di dritto dalla toscana, che è avanti!! 40-0 NON RISPONDE di rovescio sulla seconda la brasiliana.

