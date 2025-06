LIVE Paolini-Haddad Maia 2-3 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | implacabile al servizio la verde-oro nel 1° set

Tutto pronto per un emozionante scontro sul campo di Bad Homburg, dove Paolini e Haddad Maia si sfidano in un duello avvincente nel torneo WTA 2025. La tensione sale ad ogni punto, tra ace implacabili, scambi intensi e colpi decisivi. Resta con noi per vivere ogni emozione in diretta, aggiornato minuto dopo minuto, mentre le protagoniste si sfidano con grinta e determinazione. Non perdere nemmeno un istante di questa battaglia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ace. Brava lei. 40-30 Non controlla il dritto in palleggio Paolini. 30-30 Scappa il dritto a Haddad Maia. 30-15 Non risponde Jas e si dispera 15-15 Metta allora uno slice in campo e chiude di dritto. Pericolosissima. 0-15 Doppio fallo (1°) anche per Haddad Maia. 2-2 Chiude al volo Paolini e impatta! 40-15 Ottima prima e dritto aggressivo. Si difende bene Haddad Maia e allora Paolini schiocca il rovescio lungoriga! 30-15 Lungo il dritto di Jasmine. 30-0 Non risponde sulla seconda Haddad Maia 15-0 Servizio centrale in kick vincente Paolini. 1-2 A zero la brasiliana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Haddad Maia 2-3, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: implacabile al servizio la verde-oro nel 1° set

In questa notizia si parla di: paolini - haddad - maia - diretta

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming - Lunedì 2 giugno, il Roland Garros 2025 sarà il palcoscenico di una sfida imperdibile: le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini contro le forti Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund.

Translate post #Paolini diretta Wta Bad Homburg, segui la sfida di oggi con Haddad Maia. Tennis live Vai su X

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale nel doppio femminile: battute Laura Siegemund e Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-4 6-3 #Tennis #RolandGarros #Paolini #Errani Vai su Facebook

Paolini diretta Wta Bad Homburg, segui la sfida di oggi con Haddad Maia. Tennis live; LIVE Paolini-Haddad Maia, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!; Dove vedere in tv Paolini-Haddad Maia oggi, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming.

Paolini diretta Wta Bad Homburg, segui la sfida di oggi con Haddad Maia. Tennis live - Dopo il successo su Fernandez, l'azzurra numero 4 del mondo va a caccia della semifinale sull'erba del torneo tedesco: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

Wta Bad Homburg, il programma di oggi: partite e orari - L'azzurra affronta la brasiliana Beatriz Haddad Maia per un posto in semifinale al Wta 500 di Bad Homburg. Come scrive sport.sky.it