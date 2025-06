LIVE Paolini-Haddad Maia 0-1 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | iniziato l’ottavo di finale

Il match tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia al WTA Bad Homburg 2025 si è acceso con un inizio emozionante: l’ottavo di finale è appena iniziato, e la tensione è palpabile. Con una partita così avvincente, ogni punto conta. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un colpo di questa sfida cruciale, dove il talento e la determinazione si scontrano sotto i riflettori del torneo tedesco.

0-1 A quindici la brasiliana. 40-15 Si allunga il rovescio di Paolini. 30-15 Servizio dritto e smash Haddad. 15-15 Non risponde sulla seconda di dritto Jasmine. 0-15 Gran dritto anomalo di Paolini! Beatriz Haddad al servizio Giocatrici in campo! 11:25 Azzurra che non ha velleità di ranking WTA visto che giocherà Wimbledon da n. 4 del seeding. Sarebbe tuttavia positivo raccogliere più punti possibili prima della scadenza della finale di Londra 2024. 11:10 Buongiorno, tra circa 20' accoglieremo in campo Jasmine PAOLINI impegnata nel suo ottavo di finale contro la brasiliana Haddad Maia! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg (GER) che vede di fronte Jasmine PAOLINI e Beatriz Haddad Maia.