LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Viberti vola a Singapore si rivedono Burdisso e De Tullio Ceccon battuto da Lifintsev

Preparati a vivere in diretta le emozioni del Live Nuoto Sette Colli 2025! Dalla vibrante vittoria di Lifintsev alle sfide stellari tra Burdisso, De Tullio e Ceccon, ogni istante promette spettacolo. Restate con noi per aggiornamenti, cronache e risultati sorprendenti, perché il grande nuoto italiano e internazionale non si ferma mai. Clicca qui per non perderti nemmeno un minuto di questa avventura imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 20.00. Tra poco l’ultima gara della serata, i 1500 stile libero femminili con la sfida tra Quadarella e Gose che a Doha premiò Simona Quadarella per il suo terzo titolo iridato. Queste le protagoniste: 0 ITA SBARAGLI Azzurra Rari Nantes Florentia Asd 2003 16:37.12 1 ITA BUFFA Valerie Buonconsiglio Nuoto 2002 16:35.98 2 ITA SANTONI Veronica GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 1998 16:34.81 3 POR DURAES Diana Margarida Sport Lisboa e Benfica 1996 16:18.81 4 GER GOSE Isabel Marie GERMANY 2002 15:41.16 5 ITA QUADARELLA Simona ITALY 1998 15:44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Viberti vola a Singapore, si rivedono Burdisso e De Tullio, Ceccon battuto da Lifintsev

