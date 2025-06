LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Viberti vola a Singapore si rivedono Burdisso e De Tullio Bene Quadarella discreto Ceccon

Benvenuti alla nostra copertura live del Trofeo Settecolli 2025, un evento imperdibile che mette in mostra il meglio del nuoto italiano. Dai nomi prestigiosi come Viberti, Quadarella e Burdisso alle emozionanti batterie del mattino, restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, cronache e gli highlights delle competizioni. La stagione si infiamma e il futuro azzurro promette grandi emozioni: non mancate!

20.28: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la seconda giornata del Trofeo Settecolli. Buona serata! 20.26: Simona Quadarella ma soprattutto LKudovico Viberti si prendono la copertina in questa prima giornata del Settecolli. Entrambi saranno a Singapore e al Mondiale potrebbero esserci anche Marco De Tullio, Federico Burdisso e Federica Toma che non sono andati lontani dal minimo per qualificarsi alla rassegna iridata. Discrete le prove degli olimpionici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, entrambi sul podio, secondo Ceccon e terzo Martinenghi

