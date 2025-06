LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Viberti vola a Singapore De Tullio si ritrova nei 400 sl Ceccon battuto da Lifintsev

Il mondo del nuoto si accende con emozioni alle Settecolli 2025, tra grandi protagonisti e record in vista. Viberti vola a Singapore mentre De Tullio si confronta nei 400 sl, e Ceccon viene battuto da Lifintsev. Resta aggiornato in tempo reale per vivere ogni battuta di questa spettacolare competizione, dove le sfide più intense sono solo all'inizio. Clicca qui per seguire la cronaca e non perdere nemmeno un istante di questa incredibile corsa verso l’eccellenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.06: Ai 50 Angiolini, McSherry, Evans 19.05: Queste le protagoniste della finale dei 100 rana donne: 1 ITA MATI Irene Rari Nantes Florentia Asd 2006 1:08.63 2 ITA ZUCCA Francesca Esperia asd – Cagliari 2005 1:08.46 3 HUN FANGLI Henrietta HUNGARY 2001 1:07.91 4 GBR EVANS Angharad GREAT BRITAIN 2003 1:06.83 5 IRL MC SHARRY Mona IRELAND 2000 1:07.05 6 POL SZTANDERA Dominika POLAND 1997 1:08.05 7 SUI MAMIE Lisa SWITZERLAND 1998 1:08.49 8 ITA ANGIOLINI Lisa ITALY 1995 1:08.73 19.03: LUDOVICO VIBERTI! IL TORINESE SI QUALIFICA PER SINGAPORE CON 59?06. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Viberti vola a Singapore, De Tullio si ritrova nei 400 sl, Ceccon battuto da Lifintsev

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - settecolli - viberti

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - Benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia! Oggi si svolgerà la gara femminile di 10 km, con le atlete Taddeucci e Pozzobon pronte a dare il massimo.

Trofeo Settecolli 2025: Analisi E Risultati Live Finali Day 1; 60° Settecolli. Viberti e Pilato al top. Finali dalle 18 su Raisport +HD; Nuoto Olimpiadi 2024: bronzo alla 4x100 stile azzurra, rivivi la diretta.

Dalle 18.00 con diretta su Rai2. ph: Deepbluemedia / Insidefoto - Lo svizzero Noè ponti sigla il primato della competizione nuotando il miglior tempo mondiale stagionale dei 100 farfalla (50. nuoto.com scrive

Diretta Settecolli 2025/ Streaming video Rai 2: orario, programma e finali prima giornata (oggi 26 giugno) - Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2, oggi giovedì 26 giugno: orario, programma e finali della prima giornata a Roma per il meeting di nuoto. Lo riporta ilsussidiario.net