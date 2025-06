LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | subito Ceccon e Martinenghi

Benvenuti alla diretta esclusiva del Trofeo Settecolli 2025! Oggi vivremo insieme le emozioni della prima giornata, con il talento di Ceccon e Martinenghi pronti a stupire. Questa competizione, ultima chance per gli atleti italiani di conquistare un biglietto per i Mondiali di Singapore, promette spettacolo e adrenalina. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale…

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l'ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L'Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo.

